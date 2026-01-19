Salkkareissa Alissa ja Jiri jäivät kiinni lemmen leikeistä.

Salatut elämät -sarjassa Jiri ja Alissa menivät illalla baariin vaihtamaan kuulumisia. Pian kuitenkin parin välillä alkoi kipinöidä ja he ryntäsivät vessaan suutelemaan ja harrastamaan seksiä.

Tiistaina nähtävässä jaksossa he törmäävät seksin jälkeen baarissa Magnukseen ja Lasseen, jotka tajuavat, mitä kaksikko on juuri tehnyt. Magnus ja Lasse olivat muuttaneet suunnitelmiaan ja tulivat viettämään iltaa baariin.

– Eikö faijankin pitänyt nähdä ensin Alissaa ihan kaverimielessä? Magnus kysyy.

Alissa poistuu nolona paikalta, eikä Jiri pysty selittämään tekoaan miehille.

– Turvat tukkoon sitten, Jiri ärähtää.

– Ei siinä ole mitään pahaa, jos kaverit käyvät paneskelemassa baarin vessassa, Magnus sanoo.

