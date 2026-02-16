Salatut elämät -sarjassa nuorten bileet päättyvät tappeluun.
Salatut elämät -sarjassa Kajandereilla juhlittiin tupareita. Juhlat saivat kuitenkin dramaattisen käänteen, kun Laila toisti vahingossa Vertin ääniviestin bileiden kaiuttimesta. Vertti kauhistui ja Olli tyrmistyi kuullessaan Vertin paljastavan Laila ihastuksensa ja suudelmansa.
Maanantaina nähtävässä jaksossa Olli raivoaa ja käy Vertin kimppuun. Naapurissa Karin ja Sallan muhinointi keskeytyy meteliin.
Salla kimpaantuu ja ryntää naapuriin Kari vanavedessään. Kari keskeyttää nuorten tappelun.
– Noniin nyt loppuu se paini, Kari ilmoittaa.
