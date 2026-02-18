Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Salatut elämät -sarjan ensi viikon jaksoisssa nähdään taas jännittäviä käänteitä. Jaksot nähdään MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla ma-to. Viikon jaksot julkaistaan ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella perjantaisin.
Salla huumaa avajaisia stressaavan Sampon salaa muilta.
Ismo vakuuttaa Kallelle, ettei ole enää kiinnostunut Iisasta. Iisa puolestaan miettii tahtomattaan Ismoa.
Daniela ja Alex melkein suutelevat. Toisaalla Noel ja Joanna puolestaan suutelevat.
Kari ja Linda häkeltyvät, kun he törmäävät toisiinsa saunassa
Sampo havahtuu hereille ja tyrmistyy näkemästään
Joanna pelkää, että Noel antaa hänelle potkut.
Alissa ja Jiri päätyvät jälleen harrastamaan seksiä. Myöhemmin Jenna vilkuilee Jiriä kiinnostuneena.
Kerttu lähtee myymälävarkaan perään ja yllättyy näkemästään.
Tatu ja Rajala miettivät seuraavaa askeltaan Aaron murhatutkimusten suhteen.