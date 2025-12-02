Salkkarit-joulukalenterin toisessa luukussa nähdään poisleikattu kohtaus.

Salatut elämät -sarjan joulukalenterissa aukeaa luukku joka päivä aattoon asti. Kalenterissa nähdään poisleikattuja kohtauksia ja blooperseja.

Toisessa luukussa 2. joulukuuta nähdään poisleikattu kohtaus jaksosta 4634. Jaksossa Gunnar on yhdessä Majatalossa Dahlian ja Aaron kanssa.

Gunnar kertoo kämppiselämästä Ismon kanssa.

– Ei sekään niin paha ole, miltä saattaa kuulostaa. Onhan sillä miehellä oikkunsa, mutta kun ne tuntee ja osaa ennakoida, kyllä se kanssa pärjää, hän kertoo.

Miten kaksikko reagoi? Katso kohtaus ylhäällä olevalta videolta!

Salatut elämät ma-to MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla.