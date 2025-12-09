Salkkarit-joulukalenterin yhdeksännessä luukussa nähdään poisleikattu kohtaus.
Salatut elämät -sarjan joulukalenterissa aukeaa luukku joka päivä aattoon asti. Kalenterissa nähdään poisleikattuja kohtauksia ja blooperseja.
Yhdeksännessä luukussa 9. joulukuuta nähdään poisleikattu kohtaus jaksosta 4664. Pätkässä on sevinnyt, että Sampo on ollut sormusvarkauden takana.
– Pääasia, että sinun maineesi on puhdistettu, Noel lohduttaa Danielaa.
– Sampo petti mut. Luulin, että me oltiin ystäviä. Mikä minussa on oikein vikana? Daniela valittaa.
Mitä oikein tapahtuu? Katso kohtaus ylhäällä olevalta videolta!