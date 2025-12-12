Salkkarit-joulukalenterin 12. luukussa nähdään poisleikattu kohtaus.
Salatut elämät -sarjan joulukalenterissa aukeaa luukku joka päivä aattoon asti.
Kahdennessatoista luukussa 12. joulukuuta nähdään poisleikattu kohtaus jaksosta 4731.
Kohtauksessa Ismo saapuu majataloon keskustelemaan Lassen kanssa.
– Lasse, miten sä aina onnistut siinä? Pystyt tekemään sovun aina perheen kanssa, vaikka ois miten iso riita, Ismo kyselee.
Mitä Lasse neuvoo? Mitä oikein tapahtuu? Katso kohtaus ylhäällä olevalta videolta!