Salkkarit-joulukalenterin viidennessä luukussa nähdään poisleikattu kohtaus.
Salatut elämät -sarjan joulukalenterissa aukeaa luukku joka päivä aattoon asti. Kalenterissa nähdään poisleikattuja kohtauksia ja blooperseja.
Viidennessä luukussa 5. joulukuuta nähdään poisleikattu kohtaus jaksosta 4704. Kohtauksessa Kristian valittaa Henrikille Evan ja Jirin lämpimistä väleistä.
– Kristian, ihan tällainen ystävän neuvo, riidat eivät ratkea tollein, Henrik sanoi.
– En tiedä haluanko enää ratkaista yhtään mitään, hän vastaa.
Miten tilanne päättyy? Katso kohtaus ylhäällä olevalta videolta!