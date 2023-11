John F. Kennedyn murhasta 60 vuotta: Mitä todella tapahtui?

Dokumentti pohtii, mitä todella tapahtui

Vielä tänäkin päivänä salaliittoteoriat leijuvat villeinä John F. Kennedyn murhan ympärillä. Salamurhaa on tutkittu eri viranomaisten toimesta eri vuosikymmeninä, mutta siitäkin huolimatta kaikki eivät sulata selvityksiä.

Maailmaa ravisuttaneesta murhasta on kirjoitettu myös lukuisia kirjoja. Vuonna 1991 ilmestyi elokuvaohjaaja Oliver Stonen kohuttu ja Oscar-palkittu elokuva JFK – Avoin tapaus.

Stone palasi murhamysteerin pariin useita vuosia myöhemmin. Vuonna 2021 Cannesin elokuvajuhlilla ensi-iltansa sai Stonen ohjaama JFK Revisited: Through the Looking Glass -niminen dokumenttielokuva, joka jatkaa siitä, mihin vuonna 1991 julkaistu elokuva jäi.