Schlossberg kertoi kuukausi sitten The New Yorker -lehdessä saaneensa leukemiadiagnoosin.

Tatiana Schlossberg, ympäristötoimittaja ja presidentti John F. Kennedyn lapsenlapsi, on kuollut. Asiasta uutisoi muun muassa CNN. Hän oli kuollessaan 35-vuotias.

– Meidän kaunis Tatianamme menehtyi tänä aamuna. Hän tulee aina olemaan sydämissämme, perhe kirjoitti sosiaalisessa mediassa John F. Kennedyn presidenttikirjaston ja museon kautta.

Schlossberg sairasti parantumatonta syöpää. Alun perin syöpä löydettiin pian hänen tyttären syntymän jälkeen toukokuussa 2024.

Schlossberg oli myös kirjailija, joka kirjoitti aiemmin tieteen ja ilmastonmuutoksen aiheista The New York Timesille.

Tatiana Schlossberg oli entisen Yhdysvaltain suurlähettilään Caroline Kennedyn ja suunnittelija Edwin Schlossbergin toinen tytär.