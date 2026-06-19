Salakavala seksitauti yleistyy Suomessa: "Hyvin vähäoireinen"

Terveyskirjasto Duodecimin mukaan tartunta tapahtuu limakalvokosketuksessa suojaamattomassa seksissä, ja se voi jäädä helposti huomaamatta, koska oireet ovat usein vähäisiä tai kokonaan puuttuvat.

– Jos ajatellaan tautimääriä vuosittain, puhutaan päälle 12 000 tartunnasta, kertoo HUS:in iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back MTV Uutisille.

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– Aiemmin siitä tuli selkeämmät oireet, jolloin ihmiset tajusivat lähteä tutkimuksiin, mutta nyt se on aika pitkälti samankaltainen kuin klamydia eli hyvin vähäoireinen.

Kesä ei näy tartuntapiikkinä

Vaikka seksitaudeista saatetaan usein puhua enemmän kesän ja juhannuksen aikaan, tilastoissa ei niiden kohdalla näy nousua tai piikkejä. Tartuntoja tulee ympäri vuoden.