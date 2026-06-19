Klamydia on edelleen Suomen yleisin seksitauti, mutta tippuri on yleistymään päin. Erikoislääkäri muistuttaa, että testeissä kannattaa käydä matalalla kynnyksellä.
Suomen yleisin seksitauti on edelleen klamydia. Sen taustalla on bakteeritartunta.
– Jos ajatellaan tautimääriä vuosittain, puhutaan päälle 12 000 tartunnasta, kertoo HUS:in iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back MTV Uutisille.
Tartuntoja esiintyy kaikissa ikäryhmissä, mutta eniten niitä todetaan alle 25-vuotiailla, joilla on useita seksikumppaneita, kertoo Terveyskirjasto Duodecim.
Klamydia tarttuu suojaamattomassa seksissä, myös suuseksissä, ja suuri osa tartunnoista on täysin oireettomia.
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Tippuri on yleistynyt
Toinen yleinen seksitauti on tippuri, joka on niin ikään bakteerin aiheuttama. Sen määrä on viime vuosina kasvanut.
– Niitä oli esimerkiksi viime vuonna noin 2000 kappaletta, Hiltunen-Back kertoo.
Tippuri on yleistynyt erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa – samassa ryhmässä, jossa klamydiaa esiintyy runsaasti.
Terveyskirjasto Duodecimin mukaan tartunta tapahtuu limakalvokosketuksessa suojaamattomassa seksissä, ja se voi jäädä helposti huomaamatta, koska oireet ovat usein vähäisiä tai kokonaan puuttuvat.
Tämä voikin Hiltunen-Backin mukaan selittää sitä, miksi tippuritartuntojen määrä on lisääntynyt.