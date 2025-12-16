Tippurin hoitoon on hyväksytty Yhdysvalloissa uusia antibiootteja ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin.
Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) ilmoitti viime perjantaina hyväksyneensä uusia antibiootteja tippurin hoitoon. AIheesta uutisoivat muun muassa The Guardian ja CNN.
Uudet lääkkeet ovat zoliflodasiini, kauppanimeltään Nuzolvence sekä gepotidasiini, kauppanimeltään Blujepa. Lääkkeiden käyttöönottoa pidetään merkittävänä askeleena taistelussa tippuria vastaan.
Aiempien antibioottien ongelmana on ollut tehottomuus, sillä tippuri-infektiosta vastaava bakteeri, Neisseria gonorrhea on kehittänyt vastustuskyvyn monille laajasti käytetyille lääkkeille.
Uusien lääkkeiden myyntiluvat ovat tärkeä askel, sillä tippurin esiintyvyys kasvaa maailmalla ja tartuntoja todetaan WHO:n mukaan vuosittain yli 82 miljoonaa. Euroopassa tippurin tartuntamäärät olivat kolminkertaistuneet vuonna 2023 vuoteen 2014 verrattuna.