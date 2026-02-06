Tämä on seksitautitilanne Suomessa | MTV Uutiset
Päivitä seksitautitietosi ajan tasalle – "Tärkeää normalisoida"
8:28Katso koko keskustelu: Millainen on Suomen seksitautitilanne? Julkaistu 06.02.2026 18:59
Seksitaudit kuuluvat osaksi normaalia seksuaalisuutta.
Suomessa arviolta yli 30 000 ihmistä saa vuosittain seksin välityksellä tarttuvan taudin eli seksitaudin.
Ne tarttuvat bakteerien tai virusten välityksellä ja ovat tartuntatauteja siinä missä muutkin tartuntataudit, muistuttaa ennaltaehkäisy- ja palvelutoiminnan päällikkö Jenny Tigerstedt Hivpointilta.
– On tärkeää normalisoida seksitauteja ja pelottelun ja vaikenemisen sijaan antaa oikeaa tietoa.
– Seksitauteja voi ehkäistä käyttämällä kondomia, suuseksisuojaa ja sitten on myös rokotteita, Tigerstedt kertoo Huomenta Suomessa.
Hiv on Suomessa harvinainen
Hiv on edelleen pelätty tauti, vaikka nykyaikana sen kanssa voi elää täysipainoista elämää.
– Hiviin on olemassa toimiva lääkitys, joka pitää tartunnan saaneen terveenä ja estää hivin tarttumisen myös suojaamattomassa seksissä, Tigerstedt kertoo.
– Monella ovat jääneet ajatukset 80-luvulle, vaikka ei itse olisi silloin vielä syntynytkään.
1980-luvulla, kun ensimmäiset hivtapaukset löydettiin, ei virusta vielä osattu hoitaa ja sen edetessä aidsiksi, tartunta johti kuolemaan.
Toimivan lääkityksen myötä tilanne on täysin toinen.
– Hiv ei ole kuolemantuomio vaan sen kanssa voi elää täysipainoista, omanäköistä elämää.
Hiv on Suomessa harvinainen. Vuosittain uusia tartuntoja todetaan noin 150–200.
Mervi Pakka on elänyt hivin kanssa lähes 20 vuotta. Juttu jatkuu videon alla.
8:27Syy Mervin viiden vuoden sairastelukierteeseen paljastui äitiysneuvolan hiv-seulonnoissa.
Tippuritapaukset moninkertaistuneet
Suomessa yleisin seksitauti on klamydia. Uusia tapauksia todetaan vuosittain noin 14 000–15 000. Erityisen yleinen tauti on nuorilla aikuisilla.
Viimeisten vuosien aikana tippuritapaukset ovat moninkertaistuneet Suomessa.
Vuonna 2024 tapauksia todettiin 1 850, mikä on toistaiseksi suurin vuosittain tartuntatautirekisteriin ilmoitettu määrä, kertoo THL.
Tartuntoja oli yli 500 enemmän kuin edellisvuonna.
– Nousua on, mutta ei niin draamaattista kuitenkaan, Tigerstedt kuvailee seksitautitilannetta.
Valistuksessa huomioitava inklusiivisuus
Tigerstedt muistuttaa, että seksitaudeista puhuttaessa kotona tai oppilaitoksissa, ei pidä tehdä oletuksia seksuaalisesta suuntautumisesta tai suhdemuodoista.
– Ei oleteta, että kaikki ovat heteroita tai että kaikki ovat tietynlaisissa suhdemuodoissa.
– Seksitautitesteihin pääsee omalle terveysasemalle, opiskelijaterveydenhuoltoon tai matalan kynnyksen palveluihin Hivpointiin tai päihteiden käyttäjille suunnattuihin palveluihin.
Nelli Hyttinen on MTV Uutisten terveys- ja hyvinvointitoimittaja.
Hyttisen intohimo ovat tutkivalla otteella toimitetut juttukokonaisuudet, jotka käsittelevät lääketieteen ilmiöitä ja ihmisten kokemustarinoita.
Hyttinen on erityisen kiinnostunut seksuaaliterveysaiheista, mutta hän on yhtä lailla valmis selvittämään, mitkä ravitsemus- tai treenivinkit kannattaa ohittaa ja mihin kannattaa panostaa.
Hyttisen työnjälkeä voi nähdä myös TV-ruudussa ja Katsomossa, sillä hän juontaa Terveysmyytit-sarjaa ja toimittaa Asian ytimessä -dokumentteja.
Onko sinulla terveys- tai hyvinvointiaiheinen juttuvinkki? Laita se Nellille sähköpostiin (alla).