Salakavala munuaistauti lyhentää elinikää – näin voit itse vaikuttaa munuaistesi terveyteen

Erilaiset teemapäivät lisäävät tietoisuutta sairauksista. Esimerkiksi Maailman sydänpäivää vietetään vuosittain syyskuun 29. päivä. Myös munuaisille on oma päivänsä: Maailman munuaispäivää vietetään tänään torstaina 10.3.

Munuais- ja maksaliitto muistuttaa teemapäivän hengessä tiedotteessaan , että krooninen munuaistauti on merkittävä kansanterveysongelma, joka lyhentää odotettavissa olevaa elinikää. Jo lieväänkin munuaistautiin liittyy suurentunut sydän- ja verisuonitapahtumien riski.

Näin voit vaikuttaa munuaisten terveyteen

Tarkkaile verenpainettasi. Munuaiset voivat vaurioitua, jos verenpaine on koholla . Normaali verenpaine kotimittauksessa on alle 125/80 mmG. Verenpaineen noustessa kasvaa myös riski kuolla sepelvaltimotautiin tai aivohalvaukseen. Lisäksi verenpaineen nousu kohottaa riskiä eteisvärinään tai sydämen vajaatoimintaan .

Tutkimusten mukaan tupakoitsijoilla on suurempi riski saada aivoverenvuoto. Juttu jatkuu videon alla.

Fyysisellä aktiivisuudella on suotuisia vaikutuksia verenpaineeseen. Lisäksi liikunta laskee verensokeritasoa ja parantaa mielialaa. Hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan sydän- ja verisuonitauteja sairastavien riskit jatkavat pienentymistä mitä enemmän liikuntaa saa

"Ainoa tapa selvittää munuaisten toiminta on..."

Munuaisten toiminnan voi tarkistuttaa laboratioriossa yksinkertaisilla testeillä: verinäytteestä katsotaan kreatiiniarvo (P-Krea) ja virtsanäytteestä virtsan valkuaisen määrä (U-AlbKre). Alkuvaiheessa oireeton munuaistauti on salakavala sairaus.

– Lievä tai kohtalaisen vaikea-asteinenkaan munuaistauti ei aiheuta mitään oireita, joten ainoa tapa selvittää munuaisten toiminta on käydä laboratoriokokeissa, kertoo sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri Satu Mäkelä TAYS:sta tiedotteessa.

Mäkelän mukaan diabetesta sairastavilla munuaisarvoja tulisi seurata vuosittain, verenpainetautia sairastavilla 1–2 vuoden välein. Lisäksi arvojen tarkistuttaminen on aiheellista siinä tapauksessa, että lähisuvussa on perinnöllinen munuaistauti, sekä silloin, jos on selvästi ylipainoinen tai sairastaa sydän- tai verenkiertosairautta.