Me Naiset: Laulaja Emma Salokoski sairastaa väsymysoireyhtymää – tätä se tarkoittaa

Laulaja Emma Salokoski avautui Me Naisille sairaudestaan, joka voi kaataa hänet viikoiksi sohvanpohjalle.

Laulaja Emma Salokoski sairastaa Me Naisten mukaan kroonista väsymysoireyhtymää. Diagnoosin hän sai loppuvuodesta 2022.

– Stressi ja hiemankin raskaampi fyysinen kuormitus saattoivat kaataa minut viikoiksi sohvanpohjalle. Syksyllä olin jo niin hyvässä kunnossa, että jaksoin käydä balettitunneilla. Sitten alkoi kahden kuukauden flunssakierre, jonka jäljiltä olin raato. En jaksanut nousta sängystä enkä pystynyt katsomaan edes Netflixiä, Salokoski kertoi Me Naisille arjestaan sairauden kanssa.

Laulaja voi tällä hetkellä melko hyvin, vaikka vointi vaihteleekin kausittain.

Me Naisten mukaan hän lähti joululomalla lepäämään Kanarialle, mutta jo puolen tunnin kävelylenkin jälkeen romahti niin totaalisesti, että loppuloma meni sängynpohjalla.

Salokoski kertoi Me Naisille aloittaneensa ketogeenisen ruokavalion, minkä jälkeen hän alkoi voida paremmin. Sairaus on kuitenkin pakottanut hidastamaan tahtia.

– Ennen selvitin päätäni hikiliikunnalla ja tekemällä mökillä pihatöitä. Nyt on pitänyt oppia tekemään sama työ mielessä. Liikuntani on pääasiassa joogaa, jota teen kotona Youtube-videoiden tahdissa, Salokoski kertoi Me Naisille.

Salokoski tekee keikkaa muun muassa näyttelijä-laulaja Maria Ylipään kanssa ja Emma Salokoski Voices -kuoron kanssa.

Alla olevalla videolla Emma Salokoski ja Maria Ylipää kertovat yhteisestä musiikistaan.

8:17 Emma Salokoski ja Maria Ylipää keikkailevat yhdessä.