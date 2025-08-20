Lentokonevessoista havaittiin jotain huolestuttavaa

Tutkimus perkasi 44 lentokonetoilettia. Vessoja voisi tulevaisuudessa käyttää leviävistä mikrobeista varoittavana järjestelmänä.

Lentokonevessoissa piilee lääkeresistenttejä bakteereita.

Tutkimuksen mukaan lentokoneiden jätevedet voisivat toimia varoitusjärjestelmänä maailmanlaajuisesti leviävistä lääkeresistenteistä "superpöpöistä".

Tutkimuksessa analysoitiin jätevettä 44 kansainväliseltä, Australiaan yhdeksästä maasta saapuneelta lennolta. Lennoista 18 tuli Intiasta, 14 Isosta-Britanniasta ja kuusi Saksasta. Loput olivat yksittäislentoja esimerkiksi Japanista ja Ranskasta.

Desinfiointiaineista huolimatta geneettisen materiaalin havaittiin pysyvän stabiilina jopa 24 tunnin ajan. Jäteveden tarkkailu voisi siis olla luotettava tutkimusmetodi.

Viittä yhdeksästä superpöpöstä löytyi kaikista näytteistä

Tutkimustiimi löysi yhdeksän "korkean prioriteetin" patogeeniä ja superpöpöä. Osa oli resistenttejä useille lääkkeille.

Viittä yhdeksästä havaitusta superpöpöstä löytyi kaikista näytteistä, eli sitä oli ollut jokaisella tutkitulla lennolla. "Koevedet" kerättiin koronapandemian aikana pandemian kotiuttamislennoilta, mikä saattoi osaltaan vaikuttaa matkustajiin.

Tutkimus julkaistiin Microbiology Spectrum -lehdessä.

– Lentokoneiden jäteveteen kerääntyy mikrobeja matkustajilta eri mantereilla. Siksi se tarjoaa ei-kajoavan ja kustannustehokkaan tavan seurata uhkia, kuten lääkeresistenttejä bakteereja, tutkimusta tekemässä ollut Warish Ahmed kuvasi tiedotteessa.

Lentokoneiden vessat voisivat varoittaa sairauksista

Kerätyissä näytteissä oli suuria maantieteellisiä eroja: Aasiasta ja erityisesti Intiasta saapuneilla lennoilla oli enemmän antibioottiresistenttejä geenejä sisältäviä mikrobeja Euroopasta ja Isosta-Britanniasta saapuneisiin lentoihin verrattuna.

Tutkimusta tehneen Yawen Liun mukaan erot voivat kertoa eri tavoista käyttää antibiootteja ja käsitellä jätevesiä, sekä erilaisesta väestöntiheydestä ja kansanterveyssäännöksistä alueilla.

– Seuraamalla lentokoneiden jätevesiä voimme mahdollisesti havaita ja seurata antibioottiresistenttejä geenejä ennen kuin ne asettuvat paikallisiin ympäristöihin, Liu kuvaa.

Tutkijoiden mukaan innovatiivisten seurantatapojen kehittäminen antibioottiresistenteille pöpöille olisi tärkeää.

Ahmedin mukaan lentojen jätevesien seurannalla on potentiaalia "tosielämän" tilanteissa.

– Meillä on työkalut muuntaa lentokoneiden vessat sairauksista aikaisin varoittavaksi järjestelmäksi, jolla voisi paremmin hoitaa kansanterveyttä, hän totesi.

Jätevesitutkimuksilla seurataan esimerkiksi muuntohuume "peukun" yleistymistä Suomessa.

Lähde: University of South Australia