Salakavala kansantauti voi vahingoittaa myös munuaisia – "Omiaan nostamaan verenpainetta entisestään"

Torstaina 9. maaliskuussa vietettävän Maailman munuaispäivän vuoksi Munuais- ja maksaliitto muistuttaa, että kohonnut verenpaine voi aiheuttaa akuutin tai kroonisen munuaisvaurion kelle vain. Liitto kertoo tiedotteessaan , että siinä missä noin kahden miljoonan suomalaisen verenpaine on koholla, vain viidenneksellä suomalaisista verenpaine on oikeasti tavoitetasolla. Kohonnut verenpaine onkin suomalaisten kansantauti.

Mikä on kohonneen verenpaineen eli verenpainetaudin raja? Kohonneesta verenpaineesta puhutaan, kun verenpaine on vastaanotolla 140/90 tai yli ja kotona mitattuna korkeintaan 135/85.

– Korkea verenpaine nostaa painetta myös munuaisten hiussuonikeräsissä. Tämä vaurioittaa munuaisia aiheuttaen muun muassa kudoksen arpeutumista, mikä on omiaan nostamaan verenpainetta entisestään. Syntyy siis haitallinen ympyrä, sanoo nefrologi, dosentti Daniel Gordin tiedotteessa.

Vaikka verenpainetauti on yleisempää yli viisikymppisillä, voi myös nuoren henkilön verenpaine olla kohonnut. Koska korkea verenpaine ei aina aiheuta oireita, sen voi havaita ainoastaan mittaamalla.

Mikä on munuaisten tehtävä? Munuaiset poistavat kehosta nestettä ja kuona-aineita sekä säätelevät verenpainetta. Lisäksi munuaiset ohjaavat punasolujen muodostumista sekä tuottavat aktiivista D-vitamiinia.

Munuaissairaus on usein seurausta jostain toisesta taudista. Verenpainetaudin lisäksi myös diabetes on munuaistaudin riskitekijä. Nefrologian professori Parik Finne kertoo videolla, miten munuaistautia voi ehkäistä. Juttu jatkuu videon alla.

Millainen on munuaistautien ennuste? Miksi munuaistauti on niin salakavala? Entä missä tilanteissa munuaisten toiminta olisi syytä käydä tarkistuttamassa? Munuaistautien professori Patrik Finne kävi Huomenta Suomen haastattelussa keskiviikkona kertomassa munuaistaudeista.

Milloin lääkehoitoa kohonneen verenpaineen hoitoon?

Arvellaan, että kymmenellä prosentilla suomalaisista on krooninen munuaistauti. Se on merkittävä verenpainetta nostava sairaus ja lähes kaikilla munuaisten vajaatoimintaa sairastavalla on korkea verenpaine, liitto kertoo tiedotteessaan.