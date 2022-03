Kaksi miljoonaa suomalaista kärsii salakavalasta vaivasta – muista nämä tärkeät lukemat: "Ykkönen on hyvä muistisääntö"

Kahdella miljoonalla suomalaisella on kohonnut verenpaine, joka pidemmän päälle tekee tuhojaan . Optimaalinen verenpaine on yläpaine alle 120 ja alapaine alle 80.

– Kun mennään sen yli, on hyvä alkaa kiinnittää huomiota verenpaineeseensa, Sydänliiton Tuija Pusa kuvaili Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Verenpainetta kohottavat sekä elintavat että perinnölliset syyt. Elintavoilla on suuri merkitys: verenpaineen kannalta haitallista on liiallinen suolankäyttö. Vaikka ihminen tarvitsee suolaa, liikaa sitä ei tulisi käyttää.

Kahvi ja lakritsikin nostavat verenpainetta

– Osa suomalaisista on herkkiä lakritsin sisältämälle ainesosalle, joka nostaa verenpainetta. Siihen [nousuun] riittää oikeastaan heillä jo muutama lakupötkö, jos sitä käyttää säännöllisesti, Sydänliiton Pusa kuvalee.

Pusan mukaan lakritsia kannattaisikin välttää, jos verenpaine on jo kohonnut.

Ohjelma on katsottavissa suorana ja tallenteena myös mtv-palvelussa . Muista päivän uutisissa ja puheenaiheissa myös MTV Uutiset Live .

Leivässä voi olla runsaasti piilosuolaa

Varsinaisen suolan lisäksi elintarvikkeissa toki on myös piilosuolaa. Monille tulee yllätyksenä, että esimerkiksi leivissä voi olla runsaastikin suolaa.

– Me suomalaiset syömme aika paljon leipää, koska sieltä saamme toisaalta kuitua, Pusa sanoo.

– Liemikuutiot, liemivalmisteet, soijakastikkeet, näissä kaikissa on suolaa, Pusa kuvaa.

Kannattaako ostaa erikoissuolaa?

Katso myös: Kahdella miljoonalla suomalaisella on kohonnut verenpaine, joka pidemmän päälle tekee tuhojaan. Miten verenpaineen saa alas? Juttu jatkuu videon alla.

– On yksi, joka ei ole ihan niin haitallinen, eli mineraalisuola. Suola on natriumkloridia, ja mineraalisuolassa osa natriumista on korvattu muilla kivennäisaineilla. Silloin natriumin saanti pienenee, Pusa sanoo.