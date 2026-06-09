Suomen Jääkiekkoliiton viestintäjohtaja Henna Malmbergin mukaan Jesse Puljujärvi voi saada uuden mitalin kadonneen tilalle.
– En tiedä onko tällaista tilannetta ollut aikaisemmin, Malmberg kertoo MTV Urheilulle.
PuljujärvenMM-
Suomen Jääkiekkoliiton viestintäjohtaja Henna Malmbergin mukaan Jesse Puljujärvi voi saada uuden mitalin kadonneen tilalle.
– En tiedä onko tällaista tilannetta ollut aikaisemmin, Malmberg kertoo MTV Urheilulle.
PuljujärvenMM-
Suomen tehohyökkääjänä Sveitsin MM-kisoissa häärinyt Puljujärvi kertoi aiemmin Iltalehdelle, että mitali oli kadonnut helsinkiläisessä karaokebaarissa.
Puljujärven mukaan mitali oli varastettu häneltä, kun se oli ollut esittelykierroksella baarissa. Ensimmäisen miesten maailmanmestaruutensa voittanut 28-vuotias Puljujärvi on sanonut tarjoavansa mitalin löytäjälle pullakahvit, jäätelön tai vaikka molemmat.
Liiton viestintäjohtajan mukaan Suomen Jääkiekkoliitto tilaa usein jonkin verran lisämitaleja MM-kisojen jälkeen, että esimerkiksi kesken kisojen loukkaantuneet pelaajat saavat mitalin.
– Kisajärjestäjä, tässä tapauksessa Sveitsin kisaorganisaatio, on velvollinen toimittamaan tietyn määrän kisamitaleja. Lisämitaleja voidaan tarvita myös, jos joukkueen henkilöstöä on enemmän.
– Tietysti haluamme, että kaikki saavat sen mitalin, jotka ovat olleet joukkueessa.
Tässä tapauksessa mitalin saivat esimerkiksi Suomen hyökkääjät Teuvo Teräväinen ja Eemil Erholz, jotka loukkaantuivat kesken turnauksen.
Malmbergin mukaan Suomen Jääkiekkoliitto ei ole vielä tehnyt lisätilauksia, mutta tarvittaessa niin voi tehdä.
Tämä tarkoittaa siis sitä, että Puljujärvi saisi tarvittaessa uuden mitalin, jos alkuperäistä ei löydy.
Sveitsissä järjestetyissä jääkiekon MM-kisoissa jaetut mitalit eivät ole rahallisesti kovinkaan arvokkaita.
– Kyllähän se mitali on tunnearvoltaan erittäin arvokas jokaiselle joukkueenjäsenelle, Malmberg sanoo.
– Mitalin arvoa ei voi mitata millään rahalla. Sillä on nimenomaan sitä tunnearvoa.
Malmberg kertoo keskustelleensa asiasta Puljujärven kanssa.
– Minulla ei ole sen enempää kerrottavaa kuin mitä hän on julkisuuteen kertonut.