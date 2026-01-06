SaiPan luottovahti Kari Piiroinen joutuu pitkäksi aikaa sairauslomalle.
Piiroisen vamma vaatii leikkaushoitoa ja hän joutuu 2-3 kuukaudeksi sivuun tositoimista.
SaiPan ykkösvahtina tällä kaudella operoinut Piiroinen on pelannut 22 peliä torjuntaprosentilla 90,5.
SaiPa reagoi Piiroisen loukkaantumiseen nopeasti. 36-vuotias Tomi Karhunen siirtyy loppukaudeksi Lappeenrantaan.
Karhunen oli vielä maanantaina HPK:n maalilla, mutta Nuorten Leijonien mukana MM-kisoissa ollut Kim Saarisen korvauspesti päättyi kyseiseen otteluun.
Karhunen ehti torjua HPK:ssa kuudessa ottelussa torjuntaprosentilla 86,6.
Kokenut maalivahti on pelannut uransa aikana 226 SM-liigaottelua, minkä lisäksi kokemusta on kertynyt KHL:stä, Sveitsistä ja Ruotsista.