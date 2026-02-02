Jääkiekon SM-liigassa pelanneet maalivahdit Roope Taponen ja Markus Ruusu ovat löytäneet uudet seurat sarjan sisältä.

Ilves vuokraa ilman peliaikaa jääneen Taposen Ässiin toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella.

24-vuotias Taponen ehti pelata tällä kaudella vain kuusi ottelua Ilveksen paidassa sekä yhden ottelun lainassa Kiekko-Espoossa. Edelliset kolme kautta Taponen torjui kiekkoja HIFK:n maalilla.

Ässät tarvitsee Taposen apuun ykkösvahtinsa Jan Bednarin loukkaantumisen ja 18-vuotiaiden maajoukkueeseen kutsun saaneen Pyry Lammin poissaolon takia.

Maanantaina SM-liigasta kuului myös toinen maalivahtisiirto, kun TPS tiedotti Markus Ruusun vuokraamisesta Turkuun Mikkelin Jukureista. Sopimus kattaa loppukauden.

Ruusu, 28, on pelannut SM-liigassa 199 ottelua, mutta tällä kaudella peliaikaa on tullut vain yhdessä. Hän on vieraillut lainassa myös Vaasan Sportissa ja Mestiksessä pelaavassa Kokkolan Hermeksessä.