Rauman Lukon ykkösvahti Antti Raanta loukkasi jalkansa lauantain HPK-ottelun avauserässä. Hänet jouduttiin taluttamaan ulos kaukalosta.
Raanta loukkaantui torjuntatilanteessa, kun Lukon puolustaja Niclas Almari kaatui hänen vasemman jalkansa päälle.
Kokenut torjuja jouduttiin saattamaan tuettuna pois pelistä. Hänen tilalleen hyppäsi Daniel Salonen. Ottelua oli pelattu 12 minuuttia.
36-vuotias Raanta on kärsinyt viime kausina useista loukkaantumisista. Hän on ollut sivussa myös tällä kaudella. NHL:ssä lähes 300 ottelua pelannut vahti on ottanut Lukossa kiekkoa kiinni tällä sesongilla (ennen illan ottelua) 26 peliä torjuntaprosentilla 88,91.