Edellisottelun kohtalokas hetki murensi KalPan haaveet – Karri Kiveltä painokas puheenvuoro: "Yksi pelkuripurku käänsi koko sarjan"

– Nyt sen näki sitten, kun Ilves tuli tasoihin, sitä kautta sai henkisen otteen ja meni jatkoon. Se purku käänsi koko sarjan. Ilves sai siitä itseluottamuksen. KalPalla oli silloin pieni etu, koska Ilveksellä oli kovimmat paineet. Se yksi pelkuripurku muutti tuon, Kivi jatkaa.

– Ratkaisu sille oli se Tampere-pelin tasoitus lopussa, kun August Tornberg veti jäätä pitkin sokon siihen keskelle. Silloin jo sanoin, että tuo on molempien organisaatioiden kannalta sellainen moka. Kokenut pakki voi epäonnistua tai tehdä virheitä, mutta tuo oli kyllä sellainen pelkuripurku, että se maksoi, Kivi jyrisee.

– Siinä meni kolme vuoden etulyöntiasema. KalPa oli kaksi kertaa tiputtanut Ilveksen ja oli henkisesti pelin päällä. Se muutti tuon sarjan totaalisesti. Ja muutti Ilveksen pienen KalPa-kammon, Kivi sanoo.

Seuraavaksi Ilves kohtaa välierissä joko KooKoon tai Tapparan. Mikäli Ässät etenee jatkoon, kohtaa Ilves KooKoon. Jos SaiPa puolestaan voittaa seiskapelin, nähdään välierissä Tampereen paikallistaisto.

– Tampereen poikien täytyisi jatkossa saada erikoistilanteita, varsinkin ylivoimaa, toimimaan. Nyt se syö joukkuetta niin paljon. Nyt he vielä selvisivät, Kivi sanoo.