MTV Urheilun asiantuntijan Karri Kiven mukaan yksi viidennen puolivälieräottelun hetki ratkaisi koko KalPan ja Ilveksen välisen puolivälieräsarjan.
Ilves eteni lauantaina SM-liigan välieriin voitoin 4–2 kukistamalla KalPan kuudennessa kohtaamisessa maalein 4–3.
MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi nostaa yhden ottelusarjan hetken ylitse muiden. Viidennessä pelissä Ilves nousi 33 sekuntia ennen päätössummeria tasoihin, kun Radek Kucerik hyödynsi August Tornbergin kehnon purun mainiosti.
Ilves voitti lopulta jatkoajalla ja pääsi täten katkaisemaan ottelusarjan lauantaina.
– Ratkaisu sille oli se Tampere-pelin tasoitus lopussa, kun August Tornberg veti jäätä pitkin sokon siihen keskelle. Silloin jo sanoin, että tuo on molempien organisaatioiden kannalta sellainen moka. Kokenut pakki voi epäonnistua tai tehdä virheitä, mutta tuo oli kyllä sellainen pelkuripurku, että se maksoi, Kivi jyrisee.
– Nyt sen näki sitten, kun Ilves tuli tasoihin, sitä kautta sai henkisen otteen ja meni jatkoon. Se purku käänsi koko sarjan. Ilves sai siitä itseluottamuksen. KalPalla oli silloin pieni etu, koska Ilveksellä oli kovimmat paineet. Se yksi pelkuripurku muutti tuon, Kivi jatkaa.
KalPa oli ollut Ilvekselle pienoinen pudotuspelipeikko ennen tämän vuoden puolivälieräsarjaa, sillä kuopiolaiset olivat pudottaneet Ilveksen jatkosta jo kahtena keväänä perätysten.