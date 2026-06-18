Äänekoskelainen Iivari koki yllätyksen kalareissullaan.
18-vuotias Iivari koki yllätyksen, kun hän nappasi virvelillään kultaisen ahvenen Äänekoskella sijaitsevasta Kuhnamo-järvestä.
Kovaksi kalamieheksi tunnustautuva Iivari kertoo kalastavansa usein kyseisessä paikassa. Hän toteaa tämän olleen kolmas kerta, kun virveliin tarttuu kullanvärinen ja erityisen suuri ahven.
Tällä kertaa erikoinen otus nappasi kotimaiseen Bete Lotto -lippauistimeen.
– Kun sain ensimmäisen kultaisen ahveneni niin olin todella yllättynyt. Tämä ahven painoi noin 800 grammaa ja vasta kun otin sen käteeni, niin tajusin, että kyseessä oli ahven, joka oli jotenkin vain mutatoitunut.
Kultainen ahven yllätti kokeneen kalamiehen.
Hän kertoo, että isoin ahven on ollut kaksikiloinen ja lisää, että päivittäin järvestä nousee esimerkiksi 7–8 kiloisia haukia.
Mies kertoo tutkineensa netistä mahdollista syytä ahvenien erityiselle väritykselle ja koolle.
– Se on ilmeisesti jokin harvinainen geenimutaatio, hän pohtii.