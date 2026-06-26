Kaksi nuorta hyljettä vapautettiin takaisin luontoon Kirkkonummen ulkosaaristoon.

Kaksi Korkeasaaren Villieläinsairaalaan tuotua nuorta harmaahyljettä on vapautettu takaisin luontoon, kertoo Korkeasaari tiedotteessa.

Kuutit tuotiin Villieläinsairaalaan Porkkalanniemen saaristosta ja Kokkolasta tänä keväänä. Ne saivat nimikseen Porkkala ja Kokkola, löytöpaikkojensa mukaan.

Kuutit olivat löydettäessä huonossa kunnossa ja niitä hoidettiin Villieläinsairaalassa, kunnes niiden katsottiin olevan valmiita itsenäiseen elämään.

– Melkoinen matka on ollut näillä hylkeillä, ja hienoa, että ne saivat toisen mahdollisuuden, sanoo Villieläinsairaalan vastaava eläintenhoitaja Eve Paananen tiedotteessa.

Uusi kotiluoto

Hylkeet vietiin merelle Meripelastusseuran aluksella. Ne vapautettiin Kirkkonummen ulkosaaristossa sijaitsevalla Kallbådanin luodolla, jossa on harmaahylkeiden suojelualue.

Ensimmäisenä mereen pääsi Kokkolan hylje, joka hetken merinäkymää mittailtuaan molskahti veteen ja lähti määrätietoisesti kohti luotoa.

Porkkalan hylje jäi sen sijaan aluksi hetkeksi kiertelemään alusta ja kurkisteli ihmisiä uteliaana ennen kuin lähti tutkimaan uutta kotiluotoaan.

– Kuuttien erilaiset lähtökohdat näkyivät vapautuksessa: Kokkolan kuutti oli nopeasti kuin kotonaan ja nuorempana hoitoon tullut Porkkalan kuutti ihmetteli tilannetta. Toivottavasti molemmilla on edessään pitkä ja hyvä elämä, Paananen sanoo tiedotteessa.

Korkeasaaren Villieläinsairaala on Suomen ainoa villieläinten hoitola, jossa voidaan pitkäaikaisesti kuntouttaa hylkeitä.

Viime vuonna hoidossa oli 1 645 eläintä, joista 76 prosenttia oli lintuja ja 24 prosenttia nisäkkäitä sekä yksittäisiä matelijoita ja sammakkoeläimiä.