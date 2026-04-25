Suomen alle 18-vuotiaiden poikien jääkiekkomaajoukkue on voittanut MM-kisoissa isäntämaa Slovakian. Trencinissä pelattu ottelu päättyi Pikkuleijonien 5–4-voittoon, kun Tapparaa seuratasolla edustava Oliver Suvanto laukoi kiekon jatkoajalla maaliin.
Suomi on voittanut kaikki tähänastiset ottelunsa turnauksen A-lohkossa. Ennen Slovakiaa Pikkuleijonat kaatoi varsinaisella peliajalla Norjan ja Latvian. Suomella on koossa kahdeksan pistettä, kun lohkossa toisena oleva Slovakia majailee seitsemässä pisteessä.
Suomen MM-urakka jatkuu maanantaina Kanadaa vastaan.