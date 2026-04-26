Ville Saarinen alkoi ikuistaa Kruunuvuoren siltaa jo sen rakennusvaiheessa.

Museosiltojen harrastaja ja kuvaaja Ville Saarinen on kuvannut siltoja eri puolilla Suomea jo vuosien ajan. Kruunuvuoren silta Helsingissä on Suomen uusin ja samalla pisin silta, jonka Saarinen on kuvannut jo useampaan otteeseen.

– Kuvailin sitä jo rakennusvaiheessa. Se on upea silta, vähän saman tyylinen kuin Raippaluodon silta. Se on myös kuvauksellinen. Ehkä siitä tulee – tai on jo tullut – Helsingille uusi maamerkki, Saarinen sanoi Huomenta Suomen haastattelussa.

Laajasalon ja Korkeasaaren yhdistävä Kruunuvuoren sillan pituus on noin 1 200 metriä ja korkeus 135 metriä. Aiemmin Suomen pisin silta oli Raippaluodon silta.

Siltojen kuvaus harrastuksena

Möykkysenjoen silta. Kuva: Ville Saarinen.Ville Saarinen

Saarinen kertoi Huomenta Suomessa kiertävänsä kuvaamassa siltoja ja nauttivansa nimenomaan niiden kauneudesta.

– Pidän eniten kivisilloista, joissa on mukana historian havinaa. Mietin usein, kuka sillan on rakentanut ja miten esimerkiksi holvikaari on saatu rakennettua.

– Sillat on myös usein rakennettu hienoille paikoille, joten kyllä enemmän esteettisessä mielessä niitä katselen, Saarinen sanoi.

Ville Saarinen käynyt kuvaamassa siltoja muun muassa Espoon ja Kajaanin seuduilla.

