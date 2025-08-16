Nainen kärsi jatkuvista orgasmeista vuosia

Kiinalaisnainen kärsi spontaaneista orgasmeista vuosikausia, ennen kuin oikea apu löytyi.

Kiinalaiset lääkärit olivat hämillään 20-vuotiaan naisen jatkuvista orgasmeista. Nainen sai hallitsemattomia orgasmeja useita päivässä, kertoo PsyPost.

Tapausraportti esiteltiin AME Case Reports -julkaisussa.

Potilas oli kärsinyt hallitsemattomista orgasmeista noin viiden vuoden ajan. Orgasmit eivät olleet sidoksissa seksuaaliseen haluun. Orgasmit vaikuttivat hänen päivittäiseen elämäänsä.

Lääkärit epäilivätkin hänen kärsivän niin kutsutusta PGAD-häiriöstä (persistent genital arousal disorder), jossa potilas kärsii jatkuvasta kiihottuneisuudesta, mutta nuoren naisen tapaus oli poikkeuksellinen.

Hänen oireisiinsa lukeutuivat spontaanit, jopa tunteja kestävät orgasmit, jotka aiheuttivat naiselle pahaa ahdistusta, ja vaikeuttivat hänen kykyään käydä koulussa tai töissä. Lisäksi hänen sosiaaliset suhteensa kärsivät.

Oireet alkoivat jo teini-iässä

Potilaalla oli jo 12-vuotiaana diagnosoitu epilepsia, ja hänellä oli kohtauksia monen vuoden ajan. Lääkityksellä kohtaukset helpottuivat.

14-vuotiaana tyttö alkoi osoittaa merkkejä epätavallisista uskomuksista ja korostuneesta herkkyydestä. Hän esimerkiksi kuvitteli kykenevänsä lukemaan toisten mieliä.

Vuotta myöhemmin hän joutui psykiatriselle osastolle ja sai hoitoa masennusoireisiin ja psykoottisiin oireisiin. Tässä vaiheessa hänellä alkoi ilmetä kiihottumisoireita.

Oireet jatkuivat erilaisista lääkityksistä huolimatta. Hän alkoi uskoa, että ulkopuoliset manipuloivat hänen orgasmejaan. Siinä vaiheessa, kun hän tuli sairaalaan hoitoon tapausraporttia varten, hänen tilansa oli jo niin vakava, että orgasmikohtaukset keskeyttivät jopa keskustelut lääkäreiden kanssa.

Testien avulla neurologit osasivat sulkea epilepsian pois orgasmien syynä, eikä mitään orgasmit selittävää aivoissa tai lisääntymiselimissä havaittu.

Psykoosilääkkeistä apu

Lopulta lääkärit diagnosoivat potilaalle PGAD-häiriön, ja havaitsivat, että psykoosilääkkeet helpottivat sekä orgasmeja että harhoja.

Useamman viikon hoidon jälkeen potilaan tila parani niin paljon, että hän pystyi palamaan töihin ja ylläpitämään sosiaalista elämää. Aina lääkkeet lopettaessa oireet kuitenkin palasivat.

Vaikka kyseisen potilaan tapauksessa psykoosilääkitys auttoi, ei alidiagnosoituun häiriöön ole taattua hoitokeinoa, eikä sen syntymekanismia ymmäretä kunnolla. Syyksi on epäilty esimerkiksi hermovauriota, dopamiinin liikaeritystä ja masennuslääkitystä.

Lääkärien mukaan kiinalaisnaisen tapaus tukee dopamiiniselitystä, sillä naisen saama lääkitys hillitsi dopamiinin eritystä.

Lähteet: PsyPost, AME Case Reports