Tietyissä Lejos Oy:n Barebells-proteiinipatukoissa saattaa olla väärä sisältö.
Erä Lejos Oy:n Barebells-proteiinipatukoita vedetään myynnistä, tiedottaa Ruokavirasto.
Yrityksen mukaan osassa markkinoille saatetuista Barebells SOFT Coco Choco proteiinipatukka 55g -tuotteista saattaa olla kääreen sisällä eri tuote; Barebells Soft Peanut Cloud -patukka.
Tuote voi aiheuttaa terveysvaaran allergikoille, sillä se sisältää nimensä mukaisesti maapähkinää.
Ruokaviraston mukaan jälkikäteen on myös todettu, että virheellisesti pakkauksessa olevassa tuotteessa on ainesosana myös soijaa ja soijalesitiiniä.
Näiden proteiinipatukoiden sisällä saattaa olla väärä tuote.
Erää myyty monissa eri paikoissa
Näin ollen tuotteen hollantilainen valmistaja on päättänyt vetää myynnistä erän, jonka erätunnus on L6055-R ja parasta ennen -päiväys 24.2.2027. Tuotteen GTIN-numero on 7340001805383.
Ruokavirasto kertoo, että tuote-erä on ollut myynnissä huhtikuun alusta alkaen laajasti, muun muassa erilaisten urheilupaikkojen yhteydessä, Woltin valikoimissa sekä K-ryhmän kaupoissa.
Juttua päivitetty 29.5. klo 14.30: Lisätty tieto soijasta ja soijalesitiinistä tuotteessa.