Erä kauranaksuja vedetään myynnistä, tiedottaa Ruokavirasto.

Suomen Oikia Oy vetää erän kauranaksuja myynnistä. Takaisinveto koskee tuotetta Oikia Moomin kauranaksut puolukka 25 g (GTIN-koodi: 6430013253881), jonka parasta ennen -päiväys 15.7.2026. Ruokaviraston mukaan tuote on ollut laajasti myynnissä vähittäiskaupoissa.

Mahdollinen tukehtumisvaara

Tuotteen omavalvonnassa on havaittu, että tuotantoerän naksut saattavat sisältää kovettunutta raaka-ainetta. Se ei sula lapsen suussa ja voi näin ollen aiheuttaa tukehtumisvaaran. Tuotetta ei siksi tulisi käyttää eikä tarjota lapsille.

Valmistaja ohjeistaa palauttamaan tuotteen ostopaikkaan tai postitse valmistajalle. Pakkauksesta tulee ilmetä tuotteen päiväys tai eräkoodi. Ostos hyvitetään.