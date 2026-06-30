Ruokavirasto tiedottaa valmisruuan takaisinvedosta.

Rebl Eats on ilmoittanut poistavansa myynnistä joitakin eriä tuotetta Rebl Eats Massaman Curry -keitto, 320 g.

Ruokaviraston tiedotteen mukaan tuotteen valmistuksessa on tapahtunut virhe, todennäköisesti vihannesten riittämätön kypsennys, jonka takia tuote ei välttämättä säily pakkauksessa merkittyyn parasta ennen -merkintään saakka.

Takaisinveto koskee nyt markkinoilla olevia eriä, joiden viimeinen käyttöpäivä -merkintä on 30.6.2026, 2.7.2026, 7.7.2026 ja 10.7.2026. Tuote on ollut myynnissä pääasiassa K- ja S-ketjujen myymälöissä, tiedotteessa sanotaan.

Virheellisen tuotteesta kehotetaan ottamaan kuva sekä itse tuotteesta että päiväyksestä ja lähettämään ne valmistajalle sähköpostitse.