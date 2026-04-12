Historiallinen suomalaisvalmentajien kohtaaminen päättyi Jani Honkavaaran ja Djurgårdenin voittoon Ruotsin jalkapalloliigassa. Tukholmalaisisännät voittivat ottelun 3–2.
Djurgårdenin Honkavaara ja sarjanousija Kalmarin päävalmentaja Toni Koskela johdattivat joukkueensa sunnuntai-iltapäivän koitokseen, jossa suurseura oli vahvempi.
Ottelun ensimmäinen puolituntinen oli maali-iloittelua. Djurgården meni vain seitsemässä minuutissa 2–0-johtoon.
Kalmar kuitenkin terästäytyi ja kuittasi lukemat tasoihin. 2–2-tasoitusmaali syntyi jo ottelun 29. minuutilla.
Ratkaisu nähtiin vain viitisen minuuttia ennen täyttä aikaa, kun norjalainen Kristian Lien iski Djurgårdenille voittomaalin. Esityön teki suomalainen Matias Siltanen.
Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun suomalaiset päävalmentajat kohtasivat Ruotsin Allsvenskanissa.
Djurgårdenin avauskokoonpanossa oli Siltasen lisäksi suomalaisista myös Miro Tenho. Kalmarin avauksessa pelasi Rony Jansson.
Kalmarilla Marius Söderbäck tuli vaihdosta kentälle puoliajan jälkeen. Anthony Olusanya pääsi nurmelle muutamaksi minuutiksi lopussa.
Djurgården on voittanut kauden molemmat ottelunsa. Kalmar hakee kahden ottelun jälkeen vielä avauspisteitään.