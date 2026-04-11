Real Madrid pelasi 1–1-tasapelin Gironan kanssa perjantain La Liga -kierroksella.
Real vastasi pelin ensimmäisestä maalista. Vahvaa kautta pelaava Federico Valverde täräytti pallon painavalla laukauksella verkkoon toisen puoliajan alkuminuuteilla.
Girona rynnisti tasoihin kuitenkin vain reilut kymmenen minuuttia myöhemmin. Thomas Lemar käytti tilan ja ajan hyödykseen ja laukoi pallon tarkasti oikeaan alakulmaan.
Tasapeli oli kova takaisku Real Madridin mestaruushaaveille. Joukkue hävisi Girona-peliä edeltävän sarjaottelunsa Mallorcalle, joten valkopaidat ovat menettäneet nyt viisi tärkeää sarjapistettä sarjakärki Barcelonaan nähden.
Barcelona johtaa sarjaa nyt kuuden pisteen erolla, mutta sillä on lauantaina mahdollisuus venyttää piste-ero jo yhdeksään pisteeseen.