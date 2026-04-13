Kultakypärä Maxime Fortier palaa SaiPan kokoonpanoon, kun lappeenrantalaisnippu kohtaa Porin Ässät SM-liigan puolivälieräsarjan 7. ottelussa maanantaina.
Edellisen ottelun sivussa olleen Fortierin paluussa on kuitenkin pieni lisämauste: Hän viilettää SaiPan kolmoskentässä Janne Naukkarisen ja Samu Baun kanssa.
Yleensä Fortier on pelannut Otto Kivenmäen ja Henri Nikkasen rinnalla – tämä kolmikko oli joukkueen terävä syömähammas runkosarjassa – mutta nyt SaiPa-valmennus pitää tuolla paikalla Antti Kalaputaan, joka keräsi tehot 0+2 kuudennessa ottelussa.
Ottelu käynnistyy Lappeenrannassa kello 18.30. Voittaja etenee välieriin Tapparan, KooKoon ja Ilveksen seuraksi.
Kokoonpanolähde: Veikkaus