Diilin uutena pomona aloittaa valmentajalegenda Jukka Jalonen, neuvonantajinaan enkelisijoittaja Jenni Kynnös sekä työelämäasiantuntija Saana Rossi.

Nelosella nähtävällä tulevalla kaudella kilpaillaan Helsingin Konepajalla sijaitsevan uuden Kulttuuri- ja tapahtumakeskus Train Factoryn asiakkuuspäällikön paikasta.

Jalonen ei etsi työntekijää suoraan itselleen, vaan Train Factory on uskonut etsimisen johtoryhmälle.

– Vaikka en etsi työntekijää suoraan itselleni, olen koko urani ajan etsinyt ja valmentanut huippuosaajia. Osaan löytää lupaavasta tyypistä ne piilevät ominaisuudet, joista hiotaan timantteja. Tässä ohjelmassa pääsen käyttämään juuri sitä taitoa – auttamaan muita kasvamaan parhaiksi versioiksi itsestään, Jalonen sanoo tiedotteessa.