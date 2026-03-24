Mataliin rantavesiin ajautunut ryhävalas taistelee hengestään Itämerellä Saksan pohjoisrannikolla.
Kymmenmetrinen ryhävalas on ollut jumissa maanantaista lähtien Itämerellä Lübeckin lähellä Pohjois-Saksassa.
Paikallisen poliisin mukaan valaan toivottiin pääsevän yön nousuveden aikaan vapaaksi, mutta se on yhä tiistaina jumissa matalassa rantavedessä.
Eläimen vapauttamisyrityksiä jatketaan sinnikkäästi samalla kun sen terveydentila heikkenee.
Asiantuntijoiden mukaan valaan terveydentila on heikkenemässä.
Pelastajat ovat yrittäneet saada sen takaisin syvempään veteen, toistaiseksi tuloksetta. Operaatiossa on käytetty muun muassa drooneja ja veneitä aaltojen tuottamiseksi.
Valas on kuitenkin saatu irrotettua osittain verkosta, joka on ollut kietoutuneena sen kehoon.
Saksan yleisradioyhtiö NDR kertoi aiemmin, että valas päästi ajoittain "syviä, vaimeita" ääniä ja vaikutti heikolta.
Ryhävalaita (Megaptera novaeangliae) tavataan Itämerellä vain harvoin, koska ne viihtyvät paremmin kylmemmissä valtamerissä.