Ravitsemusasiantuntijat kertovat, miten koostetaan hyvä ja ravitseva lounas.

Huomenta Suomessa keskusteltiin toukokuussa sydänystävällisestä ruoasta. Sydänviikon tiimoilta asiantuntijoilta tiedusteltiin muun muassa, kannattaako ruokavaliossaan suosia rypsiöljyä vai oliiviöljyä.

Puheenaiheeksi nousi myös suomalaisten lounassyöminen.

Lounaan jälkeen ähky vai nälkä?

Compass Group Finlandin ravitsemusasiantuntija Kirsi-Maria Hoikka uskoo, että lounasravintoloissa aterioidaan yleensä ottaen melko terveellisesti, eikä hän sano tunnistavansa ähkysyömistä.

– Varsinkin, jos noudattaa lautasmallia, eli kokoaa ensin lautaselle puolet kasvista ja neljäsosan energialisuketta, eli vaikka perunaa tai pastaa, ja neljäsosan pääruokaa.

– Ja täydentää sen vielä täysjyväleivällä ja hyvillä, pehmeillä rasvoilla salaatin kastikkeena ja leivän päällisenä – kokonaisuus on aika terveellinen.

Hoikka muistuttaa, lounaalla pitäisikin syödä riittävästi eli niin, että nälkä lähtee.

Lautasmalli on hyvä ohjenuora

Sydänliiton ruokakasvatuksen ja -palveluiden asiantuntija Mari Olli kannustaa kuuntelemaan lounaan jälkeistä omaa oloaan sopivaa määrää haarukoidessa.