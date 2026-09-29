Ruotsissa parlamenttivaalien jälkeiset hallitustunnustelut ovat palanneet lähtöruutuun. Asiantuntija arvioi Ruotsin poliittista tilannetta MTV Uutisille.

Ruotsissa sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson luovutti hallitustunnustelut, kun vasemmistopuolue asettui tukemaan kokoomuslaista poliitikkoa valtiopäivien puhemieheksi.

Tästä on kyse: Ruotsissa poliittinen pommi

Nyt tunnusteluja jatkaa maltillisen kokoomuksen tähänastinen pääministeri Ulf Kristersson.

Andersson perusteli hallituksen muodostajan tehtävästä luopumista sillä, että "parlamentaarinen tilanne on kehittynyt vaalien jälkeen".

Pohjoismaiden tutkimuksen professori Peter Stadius Helsingin yliopistosta kertoo MTV Uutisille, että väite parlamentaarisen tilanteen kehittymisestä oli piikki vasemmistopuolueen suuntaan.

– Ei kukaan oikeasti ajattele, että kokoomus ja vasemistopuolue millään tavalla lähtisivät tekemään yhteistyötä.

Stadius pohtii, että Anderssonin kommentissa paistaa tuohtuminen vasemmistopuolueen toimiin, joka vaikuttaa sosiaalidemokraattien näkökannasta sooloilulta.

Stadiuksen mukaan samalla tilanne antaa Anderssonille mahdollisuuden väliaikaisesti luopua hallituksenmuodostajan tehtävästä, jolloin valokeila siirtyy Kristerssonille.

– Ainoa tapa Kristerssonille saada hallitus kokoon on käännyttää keskustapuolue Tidö-ohjelman (poliittinen yhteistyösopimus neljän oikeistopuolueen välillä) taakse.

Stadiuksen mukaan tämä pakottaa keskustapuoluettakin näyttämään korttinsa ja Andersson voi sada uuden mahdollisuuden, jolloin vastustus vasemmistoryhmän sisällä on pienempi.

Hankaluuksia hallituksen muodostamisessa aiemminkin

Hallituksen muodostamisessa on aiemminkin ollut Ruotsissa hankaluuksia. Stadius painottaa, että vaikeudet koskevat nimenomaan vasemmistohallituksen muodostamista.

– Oikeistohallituksen muodostaminen ei ollut vaikeaa viime kerralla.

Stadiuksen mukaan pääsyy hallituksen muodostamisen vaikeuksille Ruotsissa on se, että sosiaalidemokraattinen puolue ei ole samanlaisessa valta-asemassa kuin joskus aiemmin.

– Mutta heillä elää ehkä vielä tällainen kulttuuri, että heidän tulee aikalailla saada määritellä hallitusohjelma ja tätä vastaan nyt vasemmistopuolue vähän kapinoi.

Stadius toteaa, että muutenkin nyt vallitsee yleisesti kansainvälinen trendi, jossa vasemmisto on melko äänekäs, radikaali ja vetoaa nuoriin äänestäjiin.