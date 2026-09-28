Ruotsissa on parhaillaan käynnissä melkoinen poliittinen vääntö. Politiikan tutkija Kimmo Grönlund pohtii MTV:n haastattelussa, missä oikein mennään.
Ruotsin hallitusneuvottelut ottivat tänään uuden käänteen, kun sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson ilmoitti luopuvansa yrityksestä muodostaa maahan uusi hallitus.
Päätös tuli sen jälkeen, kun vasemmistopuolue ilmoitti tukevansa puhemieheksi kokoomuksen Andreas Norlénia. Kyseessä on sama ehdokas, jota tukevat myös kaikki neljä nykyisen oikeistopohjan puoluetta.
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Anderssonin mukaan valtiopäiville on näin syntynyt uusi asetelma, ja nyt katseet kääntyvät siihen, pystyykö Norlén löytämään tien ulos Ruotsin hallitusumpikujasta.
Politiikan tutkija professori Kimmo Grönlund toteaa MTV:n haastattelussa, että Anderssonilla on ollut hankala tehtävä.
– Ensinnäkin sosiaalidemokraatit hävisivät vaaleissa aika paljon. He tekivät huonoimman tuloksensa koskaan, samaan aikaan, kun tämänhetkinen oppositio sai enemmistön.
Grönlund toteaa, että voitto tuli pienempien puolueiden ja keskustapuolueen avulla. Tällöin vasemmistopuolueen puheenjohtaja Nooshi Dadgostar vaati, että puolueen on päästävä hallitukseen ja saatava ministeripaikkoja.
– Sitä ei missään nimessä taas hyväksy keskustapuolue ja tästä syntyi mahdoton tehtävä.
Nykyinen vasemmistopuolue ei ole koskaan ollut hallituksessa Ruotsissa. Muut puolueet ovat pitäneet sitä lähinnä tukipuolueena, kertoo Grönlund.