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Ruotsissa poliittinen pommi – tästä on kyse | MTV Uutiset

Ruotsissa poliittinen pommi – tästä on kyse 13:12 Katso video: Politiikan tutkija Kimmo Grönlund kertoo, mistä Ruotsin yllättävässä hallituskuviossa oikein on kyse. Julkaistu 28.09.2026 17:15 Jari Heikkilä Ruotsissa on parhaillaan käynnissä melkoinen poliittinen vääntö. Politiikan tutkija Kimmo Grönlund pohtii MTV:n haastattelussa, missä oikein mennään. Ruotsin hallitusneuvottelut ottivat tänään uuden käänteen, kun sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson ilmoitti luopuvansa yrityksestä muodostaa maahan uusi hallitus. Päätös tuli sen jälkeen, kun vasemmistopuolue ilmoitti tukevansa puhemieheksi kokoomuksen Andreas Norlénia. Kyseessä on sama ehdokas, jota tukevat myös kaikki neljä nykyisen oikeistopohjan puoluetta. Lue myös: Magdalena Andersson luovutti Ruotsissa: "En näe mahdollisuutta" Anderssonin mukaan valtiopäiville on näin syntynyt uusi asetelma, ja nyt katseet kääntyvät siihen, pystyykö Norlén löytämään tien ulos Ruotsin hallitusumpikujasta. Politiikan tutkija professori Kimmo Grönlund toteaa MTV:n haastattelussa, että Anderssonilla on ollut hankala tehtävä. – Ensinnäkin sosiaalidemokraatit hävisivät vaaleissa aika paljon. He tekivät huonoimman tuloksensa koskaan, samaan aikaan, kun tämänhetkinen oppositio sai enemmistön. Grönlund toteaa, että voitto tuli pienempien puolueiden ja keskustapuolueen avulla. Tällöin vasemmistopuolueen puheenjohtaja Nooshi Dadgostar vaati, että puolueen on päästävä hallitukseen ja saatava ministeripaikkoja. – Sitä ei missään nimessä taas hyväksy keskustapuolue ja tästä syntyi mahdoton tehtävä. Nykyinen vasemmistopuolue ei ole koskaan ollut hallituksessa Ruotsissa. Muut puolueet ovat pitäneet sitä lähinnä tukipuolueena, kertoo Grönlund.

Vasemmistopuolue ilmoittikin eilen, että se aikoo tukea nykyistä puhemiestä, eli Norlénia. Andersson teki teki tämän jälkeen johtopäätöksen, että kyseessä on käytännössä pattitilanne.

Grönlund arvelee, että hallitustunnustelijan tehtävän saanee seuraavaksi nykyinen pääministeri Ulf Kristersson, joka pyrkii muodostamaan sellaisen hallituksen, jossa olisi mukana nykyiset hallituspuolueet ja keskustapuolue. Samaan aikaan ruotsidemokraatit yritettäisiin pitää hallituksen ulkopuolella.

"Vasemmistopuolue kyllästyi rooliinsa"

Grönlund toteaa, että vasemmistopuolue on kyllästynyt asemaansa tukea erityisesti sosiaalidemokraattisia vähemmistöhallituksia. Samaan aikaan vasemmiston politiikka menee ristiin sosiaalidemokraattien ja erityisesti keskustapuolueen kanssa, jonka tukea Andersson tarvitsisi.

Mutta miksi vasemmistopuolue nyt sitten käytännössä tukee kokoomuslaisia Ruotsissa? Grönlundin mukaan vasemmistopuolue pelaa kovaa peliä ja haluaa näyttää Anderssonille, että puolue ei enää taivu.

Grönlundin mukaan on kuitenkin ilmiselvää, että Ulf Kristerssonin maltillinen kokoomus ja vasemmistopuolue eivät pysty tekemään keskenään minkäälaista hallitusyhteistyötä.

– Tämä on osa sitä kamppailua hallitusvallasta, jossa vasemmistopuolue yrittää päästä hallitukseen. He osoittavat, että he ovat tosissaan siinä, että mikäli he eivät hallituspaikkoja saa, niin he eivät äänestä Magdalena Anderssonin luottamuksen puolesta.

Eli nyt pallo siirtynee ainakin tilapäisesti nykyiselle pääministerille Kristerssonille.

– Hän saa yrittää muodostaa hallituksen, jolla ei olisi enemmistöä vastassaan Ruotsin valtiopäivillä.

Grönlund huomauttaa, että Ruotsissa hallituksen ei tarvitse nauttia enemmistön luottamusta, mutta sillä ei saa olla enemmistön epäluottamusta.

Vaalivilppiepäily luonut varjon vaalien ylle

Samaan aikaan Ruotsissa painaa myös suuri vaalivilppiepäily. Taalainmaalla tutkitaan epäilyä, että ihmisiä olisi kuljetettu ennakkoäänestyspaikalle ja heille olisi annettu vasemmistopuolueen Mohamed Abdukardir Alin nimi valmiiksi merkittyihin äänestyslippuihin.

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Joidenkin tietojen mukaan äänestäjille olisi myös tarjottu pieniä rahasummia äänestämisestä. Tapauksen johdosta puoluen johtajalle, eli Dadgostarille on vaadittu jopa eroa.

Grönlund toteaa, että epäselvyyksiä on viimeisimpien raporttien mukaan olltu muuallakin Ruotsissa. Hän ei kuitenkaan usko, että vaalivilppiepäily voisi muuttaa vaalien lopputulosta. Hän toteaa, että negatiivinen pöhinä on kuitenkin omiaan asettamaan varjon koko vaalien ylle.

– Mutta mikäli selvityksessä tulee esiin, että vaalivilppi on tapahtunut, niin silloinhan tässä vaalipiirissä käytäisiin uudestaan vaalit. Se ei tule koko valtakunnan tulosta muuttamaan, mutta voi tietysti siinä vaalipiirissä muuttaa muutaman paikan, tai ehkä yhden paikan.