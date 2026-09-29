Ruotsissa on jätetty ennätysmäärä valituksia vaalivilpistä.

Ruotsin valtiopäivävaaleista on jätetty ennätysmäärä valituksia ja lisää kertyy päivittäin, kertoo vaalintarkastuslautakunta. Lautakunnan puheenjohtajan mukaan valitustulvaa ovat lietsoneet erilaisilla verkkoalustoilla leviävät kehotukset.

Valitusten määrä on kasvanut nopeasti ennätyskorkeaksi.

Taalainmaalla Borlängessä tutkitaan epäilyä, että ihmisiä olisi kuljetettu ennakkoäänestyspaikalle ja heille olisi annettu vasemmistopuolueen Mohamed Abdukardir Alin nimi valmiiksi merkittyihin äänestyslippuihin.

Mohamed Abdukardir Ali nousi vaaleissa Ruotsin valtiopäiville tuoreena edustajana. Häntä itseään ei epäillä vaalivilpistä tai rikoksesta, ja hän on kertonut Ruotsin yleisradiolle järkyttyneensä vilppiepäilystä.

Valitusten jättäminen vaaleissa ei ole poikkeuksellista.

Vuonna 2018 valituksia kertyi hieman yli 700 kappaletta ja vuoden 2022 vaalien jälkeen valituksia kertyi yli 400. Tänä vuonna määrä oli maanantaina iltapäivällä jo yli 15 000.