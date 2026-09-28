Ruotsin suurimman puolueen puheenjohtaja vetäytyi puhemieskisasta.
Ruotsin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson luopuu yrityksestä muodostaa hallitus.
Andersson kertoi asiasta sen jälkeen, kun vasemmistopuolue oli eilen ilmoittanut tukevansa puhemiesvaaleissa jatkopestiä nykyiselle puhemiehelle, maltillisen kokoomuksen Andreas Norlénille.
– Otan vasemmistopuolueen päätöksen vakavasti, Andersson sanoo lehdistötilaisuudessa.
Anderssonin mukaan tämä tarkoittaa, että valtiopäivillä on syntynyt uusi liittoutuma vasemmiston ja kokoomuksen välille.
– Minulla ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta muodostaa hallitusta.
Sosiaalidemokraatit nousivat syyskuun valtiopäivävaaleissa maan suurimmaksi puolueeksi yli 28 prosentin kannatuksellaan.
Valtiopäivät kokoontuu tänään valitsemaan puhemiestä.
Maltillinen kokoomus nousi vaaleissa toiseksi suurimmaksi puolueeksi.