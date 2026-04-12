Viranomaiset epäilevät laivalla syyllistytyn ympäristörikokseen.
Ruotsin rannikkovartiosto nousi aamulla rahtilaivaan, joka oli lähtenyt Venäjältä ja purjehti Panaman lipun alla Etelä-Ruotsin Ystadin rannikolla.
Rannikkovartioston lentokone oli havainnut eilen, kuinka laivasta oli päästetty mereen hiilijätettä. Aluksen toiminnasta on käynnistetty tutkinta epäillystä ympäristörikoksesta.
Ruotsin yleisradio SVT:n mukaan rannikkovartiosto näki, että kannen pesemisen yhteydessä hiiliroskaa huuhtoutui mereen.
Venäjältä lähtenyt Hui Yuan -rahtialus oli matkalla Espanjan Las Palmasiin. Marinetraffic-sivuston mukaan alus on ankkurissa Ystadin lähellä.