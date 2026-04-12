Merivartioston meripelastushelikopteri on parhaillaan suorittamassa evakuointilentoa Viking Linen autolautta Viking Gracella.
Länsi-Suomen merivartioston meripelastusjohtaja Jim Kvarnström kertoi MTV Uutisille kello 18.20 aikaan, että helikopteri on laskeutunut alukselle ja henkilöstö on noutamassa potilasta.
Kvarnström kertoo, että potilas on iäkkäämpi mieshenkilö.
Kvarnströmin mukaan Viking Grace oli tilanteen sattuessa Turun saaristossa puolentoista-kahden tunnin päässä satamasta.
– Sen verran vakavasta tilanteesta oli kyse, että laivan henkilökunta tiesi saman tien, että niin pian nopeasti kuin mahdollista pitää potilas saada sairaalaan.
Pelastushelikopteri kykenee kuljettamaan potilaan Tyksiin vain kymmenessä minuutissa.