MTV Uutiset kysyi yhdeksältä eduskuntapuolueen puheenjohtajalta, pitäisikö heidän mielestään äänestysikäraja laskea 16 ikävuoteen.
Äänestysikärajan laskemista 16 ikävuoteen on pyöritelty vaalien alla jo vuosikaudet. Esimerkiksi Helsingin Sanomat uutisoi viime viikolla, että keskustan tuore varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Markku Siponen on ehdottanut äänestysiän laskemista.
Myös vihreät julkaisi vasta kannanoton, jossa esitetään äänestysikärajan laskemista 16 ikävuoteen kaikissa kansallisissa vaaleissa.
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MTV Uutiset kysyi yhdeksän eduskuntapuolueen puheenjohtajilta, pitäisikö heidän mielestään äänestysikärajaa laskea.