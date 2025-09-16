Juontaja ja artisti Måns Zelmerlöw ei jatka TV4-kanavan hittiohjelmassa.

Ruotsalaismediat Expressen sekä Aftonbladet kertovat, että juontaja Måns Zelmerlöw on erotettu TV4-kanavan esittämästä Masked Singer -ohjelman paneelista. Zelmerlöw on kuulunut paneeliin ohjelman esittämisen alusta asti.

TV4 on vahvistanut asian Expressenille sekä Aftonbladetille.

– Hän ei tule olemaan seuraavalla kaudella. Se miltä ensi kausi tulee näyttämään, palaamme siihen myöhemmin, TV4:n vastaava tuottaja Malin Knave kirjoittaa medioille.

Tarkempaa syytä Zelmerlöwin erottamiselle ei ole kerrottu medioiden mukaan.

Ruotsin kenties tunnetuimmalla juontajalla ja artistilla, Zelmerlöwillä, on ollut kohuisa vuosi: ensin hän jäi kiinni kokaiinin käytöstä, sitten häntä syytettiin ex-vaimonsa Ciara Jansonin