Meri Turunen teki positiivisen raskaustestin juuri ennen kuin hänen olisi ollut määrä suunnata biologisen lääkkeen tiputukseen.

Love Island Suomi -ohjelmasta ja Miss Suomi -kilpailusta tuttu hyvinvointivalmentaja Meri Turunen on raskaana. Hän kertoo uutisesta Instagram-tilillään.

Turunen kertoo julkaisussaan, että pienokainen ilmoitti itsestään juuri ennen kuin Turusen oli määrä käydä vuosittaisessa biologisen lääkkeen tiputuksessa. MS-taudin hoitoon käytettävää lääkettä ei Turusen mukaan saa käyttää raskaana, eikä raskautumista saa yrittää useampaan kuukauteen tiputuksen jälkeen.

– Haave omasta pienestä on kulkenut mukana jo vuosia, mutta välillä se tuntui enemmän kaukaiselta unelmalta kuin oikeasti mahdolliselta, hän kirjoittaa postauksessaan.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Turusen mukaan hänelle ja hänen kumppanilleen, niin ikään Love Island Suomi -ohjelmasta tutulle Arttu Nybergille, ei oltu suositeltu raskauden yrittämistä noin vain. Asiasta oli puhuttu vuosien ajan.

Nyt Turusen MS-taudin oireet olivat kuitenkin tuntuneet rauhallisemmilta ja ajoitus raskaudelle oikealta. Hän kertoo käyneensä aivojen sekä rinta- ja selkärangan magneettikuvissa, ja kun tulokset paljastivat kaiken olevan kunnossa avautui parille lyhyt aikaikkuna raskauden yrittämiselle. Aikaa oli seuraavaan, keväälle suunniteltuun biologisen lääkkeen tiputukseen saakka.

– Kun tiputusaika tuli postissa, olin jo ehtinyt valmistautua siihen, että taas täytyy odottaa. Testit olivat näyttäneet aiemmin negatiivista, joten olin mielessäni jo hyväksynyt tilanteen ja ajatellut lähteväni sairaalaan normaalisti, hän kertoo postauksessaan.

Turunen päätti tehdä vielä yhden raskaustestin muutama päivä ennen tiputusta. Hän kuvailee maailmansa pysähtyneen, kun testi kertoi hänen olevan raskaana.

– En voinut uskoa silmiäni, kun testiin ilmestyi positiivinen tulos. Olin täysin shokissa, katsoin testiä uudelleen ja uudelleen yrittäen ymmärtää, oliko se oikeasti totta. Samaan aikaan sydän täyttyi onnesta ja lopulta itkin hysteerisesti 15 minuuttia. Niissä kyynelissä yhdistyi kaikki tunteet ja tuntui, että pystyin hellittämään ja päästäämään kaiken ulos, hän kirjoittaa.

– Kaikki olikin johdattanut meitä tähän hetkeen. Tämä pieni ihme päätti ilmestyä juuri täydelliseen aikaan, hän päättää tekstinsä.

Turusella diagnosoitiin MS-tauti vuonna 2020. Hän kertoi sairaudestaan ja voinnistaan MTV Uutisille vuonna 2024.

– Minulla katosi ensioireina tunto navasta alaspäin, niin kaikki missijutut ja urahaaveet muutenkin pyyhkiytyi tosi nopeasti pois. Ajattelin, että pystynkö enää tekemään töitä, kun minulla diagnosoitiin MS-tauti. Nyt toimivan lääkkeen myötä pystyn ja voin hyvin.

Turunen oli mukana Love Island Suomi -ohjelman vuonna 2019 esitetyllä kaudella. Hän osallistui Miss Suomi -kilpailuun vuonna 2024.