Rosanna Kulju on saavuttamassa kauan kaipaamansa unelman, oman lapsen. Nyt hän kertoo, mitä kaikkea se on vaatinut.

Somevaikuttaja ja juontaja Rosanna Kulju on kertonut avoimesti perheen perustamiseen liittyvistä haaveistaan ja haasteistaan. Lapsettomuushoitojen kautta kuljettu kivinen tie on edennyt onnellisesti siihen pisteeseen, että perheessä odotetaan nyt Kuljun esikoista.

Kulju, 34, kertoo Huomenta Suomen haastattelussa seuranneensa ikätoveriensa perheiden kasvua synnyinkaupungissaan Haaparannassa ilman, että hänellä on sitä ensimmäistäkään lasta.

– Etelässä ei ole niin kiire, ja ehkä vähän myöhemmin ollaan perhehaaveiden äärellä. Pohjoisessa ollaan siinä pisteessä huomattavasti aikaisemmin, hän kertoo.

Kulju itse on viisilapsisesta perheestä lähtöisin ja on ollut vakuuttunut haluavansa myös lapsen.

– Olen aina tiennyt, että haluan äidiksi.

Yllätti paljastuksella juontajankin

Kulju paljasti lähetyksessä myös ensimmäistä kertaa lapsensa sukupuolen.