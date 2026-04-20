Jalkapallon Englannin Valioliigan mestaruustaistelu koki keikahduksen sunnuntaina, kun sarjassa toisena oleva Manchester City voitti ykkössijalla olevan Arsenalin 2–1. Mestaruustaistelun aloitteet siirtyivät Cityn käsiin, mutta Arsenal-luotsi Mikel Arteta näkee kauden alkavan ikään kuin uudelleen.

Voitto olisi kasvattanut kahdesti tolppaan osuneen Arsenalin sarjajohdon yhdeksään pisteeseen. Jos Manchester City voittaa keskiviikon rästiottelussaan Burnleyn, se nousee sarjan kärkipaikalle, jota Arsenal on pitänyt hallussaan lokakuusta asti.

– Pelaajat olivat luonnollisesti erittäin pettyneitä, ettei ottelusta saatu haluttua tulosta. Se oli rehellinen tunteemme. Pelaajat totesivat menettäneensä mahdollisuuden, mutta saavansa suurimman seuraavan viiden ottelun aikana, joten keskitymme niihin, Arteta sanoi ottelun jälkeen.

– Mielestäni viesti pelaajille oli selvä kolme päivää etukäteen. Valmistauduimme viemään pelin alueille, joilla ajattelimme voivamme voittaa sen. Teimme niin, vaikka päästimme maalin alussa ja meidän oli psykologisesti tultava toimeen sen kanssa. Todistimme kykymme, mutta todellisuus on kahdella rangaistusalueella, siellä oli eroa ja tämän ottelun ratkaisu.

Molemmilla joukkueilla on tähteellä viisi ottelua. Arsenalia rasittaa ensi viikolla alkavat Mestarien liigan välierät, mutta Cityn loppuohjelmaa Valioliigassa voi pitää vastustajien osalta vaikeampana.

Arsenal kohtaa kotikentällään Newcastlen, Fulhamin ja Burnleyn sekä vieraissa West Hamin ja Crystal Palacen. Manchester City kohtaa Burnleyn jälkeen vielä europaikkoja jahtaavat Evertonin ja Bournemouthin vieraissa. Cityn vieraiksi saapuvat Brentford, Aston Villa ja Crystal Palace.

Jos huomioidaan kaikki kilpailut, Arsenal hävisi kauden ensimmäisestä 49 ottelustaan vain kolme. Viimeisessä kuudessa ottelussa joukkue on kuitenkin sortunut neljään tappioon.

– Uskon (mestaruuteen) tänään, uskoin viikko sitten keskiviikkona. Näen pelaajat joka päivä ja tunnen tasomme. Mutta jos pelaajien tuli vakuuttua lisää, luulen sen tapahtuneen heille tässä ottelussa. He puhuivat siitä pukukopissa. Sarja on nyt uusi. Heillä (Cityllä) on ottelu vähemmän pelattuna. Meillä on kolmen pisteen kaula ja viisi peliä jäljellä. Kaikki panokset ovat yhä pöydällä, Arteta sanoi.