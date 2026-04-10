Viime yön NHL-kierroksella loukkaantunut Miro Heiskanen menee jatkotutkimuksiin. Roope Hintz ei palaa kaukaloon ainakaan runkosarjan aikana, Dallas Starsin GM:n kerrotaan raportoineen.
Tähtipuolustaja Heiskanen väänsi jalkaansa Minnesota-ottelun avauserässä ja jätti pelin kesken.
Dallasin GM:n Jim Nill kertoi tänään, että Heiskanen menee magneettikuviin, jonka jälkeen ykköspuolustajan tilanteen odotetaan selkenevän.
Hyökkääjä Roope Hintz ei puolestaan ole palaamassa kaukaloon enää runkosarjan aikana. Dallasilla on perussarjaa jäljellä vielä kolme ottelua.
Myös pudotuspelien 1. kierroksen avausottelu on hänen osaltaan epävarma. Stars-GM:n lausunnoista kertoo seurasta raportoiva toimittaja Lia Assimakopoulos.