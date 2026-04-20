Pohjalaiskuntien omistama jäteyhtiö alkaa periä maksua väärästä lajittelusta.
Pohjanmaan rannikon jäteautot ovat jakaneet nyt jo kuukauden verran punaisia lappuja väärin lajiteltuihin bioroskiksiin.
– Jos on väärään pussiin laitettu, esimerkiksi kaupan ostospussiin. Sen pitäisi olla paperipussi tai biohajoava jätepussi, Fluo Oy:n jäteauton kuljettaja Mikko Hintsala sanoo.
Pietarsaarelaisen Ekoroskin toimitusjohtaja Michael Östman toteaa, että muistutusten jakamisella on ollut vaikutusta. Loppuvuosi mennään vielä muistutuksilla, mutta pian laskuihin voi ilmestyä kymmenen euron lisämaksu per tyhjennys.
– Ensi vuodenvaihteessa otetaan väärinlajittelumaksu käyttöön, jos käyttää väärää pussia, Östman huomauttaa.
Suomella on haasteita selviytyä jätteen hyötykäytöstä, vaikka Pietarsaaressakin kaatopaikalle menee enää prosentti jätteestä ja lajitteluasemat ovat asukkaille ilmaisia.
Mitä paremmin biojäte on lajiteltu, niin sitä useampi biokaasulaitos haluaa ostaa sitä ja päinvastoin.
Michael Östman uskoo, että punalaputus saattaa olla tehokas keino.
– Kyllä se varmasti herättää ihmisiä, jotka eivät lajittele oikein. Siinä mielessä ihan ok.