Rita Niemi-Manninen ja Aki Manninen avaavat seksielämäänsä uudessa Sillai kai -podcastissa.

Hyvinvointivalmentajapariskunta Rita Niemi-Mannisen ja Aki Mannisen uuden Sillai kai -podcastin ensimmäinen jakso pureutuu parin seksielämään.

– Meillä on se ongelma, että sinulla on aina teltta pystyssä, Rita toteaa heti jakson alussa.

Hän kertoo arkisesta tilanteesta, jossa hän pyyhkii iltaisin keittiönpöytää ja heidän tyttärensä Donna, 6, on jo nukkumassa.

– Sinä olet aina valmis, ja minulla on ollut äitirooli siinä juuri, niin se ei tule ihan juuri siinä sillä tavalla, että ”Geisha mä olen sun, nyt riisut kimononi, tahdothan olla mun”, Rita selventää ja laulaa Kikan kappaletta Geisha mä olen sun.

Rita Niemi-Mannisen ja Aki Mannisen halut eivät aina kohtaa.Aino Haili / MTV